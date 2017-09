O atual presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), Sid Orleans, entregou a carta de desfiliação do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda partidária pela qual exerceu mandatos de vereador e deixa um legado de trabalho e mais de 40 leis de sua autoria defendidas e aprovadas na Câmara Municipal. A cerimônia de entrega de pedido de desfiliação ocorreu no final da tarde de quinta-feira, na sede do PT, com a presença do presidente do Diretório Municipal, Israel Trindade, bem como de amigos e correligionários.

Emocionado, Sid Orleans ressaltou que o Partido dos Trabalhadores foi uma escola em que aprendeu e se dedicou com honra durante os dois mandados na Câmara de Vereadores. Ao tecer comentários sobre o destino político, Sid argumentou que recebeu convites de seis partidos políticos, mas não adiantou o futuro e resumiu apenas com a frase: “Será um novo passo e levo comigo na bagagem toda minha honra e respeito à população”.

Atualmente, Sid responde pela presidência da Fhemeron, mas em sua despedida lembrou da trajetória enquanto vereador pelo PT. “Foram 14 anos de muita luta nos semáforos da cidade de Porto Velho até chegar aos dois mandatos de vereador nesta agremiação partidária, onde tivemos a honra com ética, justiça e moralidade de trazer benefícios para homens e mulheres, das mais diversas categorias: estudantes, deficientes físicos, agricultores, artistas, servidores públicos, LGBT, com mais de 40 leis e ações que mudaram a vida das pessoas, garantiram direitos e trouxeram qualidade de vida à população de Porto Velho”, ressaltou.

Ao entregar a carta de desfiliação ao presidente do Diretório Municipal, Sid Orleans deixou claro que sai pela porta da frente e de cabeça erguida pelo compromisso demonstrado à legenda. “Levo várias saudades. Saudade de um Valverde que honrou esse Partido até a sua morte, dentre outros companheiros e companheiras. Saudade do espírito democrático de se chegar às decisões partidárias com o voto dos seus filiados e não como querem os seus figurões”, finalizou.

Assessoria de Imprensa – Sid Orleans