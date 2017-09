O deputado estadual Cleiton Roque anunciou recurso no valor de R$ 7.700.000.00 (sete milhões e setecentos mil reais) para serem investidos em infraestrutura asfáltica no município de Pimenta Bueno.

A divulgação do benefício foi feita pelo parlamentar ao ser entrevistado no programa A Hora da Verdade, na rádio Meridional 93,5 FM, durante a manhã deste sábado (02), com apresentação do repórter Wagner Silva.

De acordo com o parlamentar, já está em fase de processo licitatório na Superintendência Estadual de Licitações – SUPEL/RO, “Tomara que nesse novo modelo de licitação esse valor baixe e possamos fazer o pedido de ampliação de metas, contemplar mais ainda nosso município”.

Roquei citou o recurso de R$ 243 mil liberados pelo governo, através de indicação de emenda parlamentar individual de sua autoria, para a construção do muro do Centro de Atendimento as Pessoas Especiais (Cenape), “Dos R$ 243 mil orçados no projeto, foi conseguido na licitação pelo menos R$ 65 mil de descontos. O muro já foi construído e foi pedida a ampliação de metas para o recurso que sobrou ser usado na construção de uma garagem para atender os servidores”.

Roque agradeceu a parceria do governo do estado juntamente com a assembleia legislativa nessa conquista dos R$ 7.7 milhões para Pimenta Bueno.

O deputado também falou das suas ações desenvolvidas no estado de Rondônia.

Omégeni Ramos