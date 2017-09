O Exame Nacional do Ensino Médio se aproxima e cada vez mais os estudantes que irão fazer a prova este ano buscam formas de se preparar para terem um bom desempenho. O curso preparatório Objetivo Mais, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e o Movimento Rondônia Pela Educação, promoveu a terceira edição do Aulão Seduc e Mais Enem no Teatro.

Realizado na quinta-feira (31) no Teatro Estadual Palácio das Artes, o aulão contou com um público de mais de 1.000 alunos do Ensino Médio de escolas da rede pública de ensino. Além dos alunos presenciais, o evento foi transmitido ao vivo para todo o estado de Rondônia pela página do Facebook do Objetivo Mais. Durante as aulas, professores do Objetivo Mais ensinaram, de forma dinâmica, macetes para as disciplinas de Matemática, Português, Literatura, Biologia, História, Geografia e Redação.

Com as aulas aplicadas de maneira descontraída, os professores garantem o aprendizado e o foco dos alunos, como afirma a estudante Glicia Guedes, uma das participantes. “O aulão foi muito proveitosos devido a didática dos professores que foram interativos a todo momento, quebrando a rotina que temos em sala de aula durante todo ano letivo, e assim consigo absorver muito mais os conteúdos porque me mantenho mais focada com a animação dos professores”, garante.

Para a aluna Raquel Carolaine, da escola John Kennedy, as aulas facilitaram a fixação do conteúdo graças à revisão de assuntos básicos das disciplinas. “A forma como os professores ensinam é totalmente dinâmica, então consigo aprender com mais facilidade os conteúdos que são passados pelos professores. Pudemos relembrar a base de muitas matérias que são frequentes nas questões do Enem e isso vai me ajudar muito na hora do exame”, afirma.

Irany Oliveira, coordenadora de Regional de Educação da Seduc, aponta que a realização de eventos como o aulão é importante para garantir o a participação de alunos de todas as regiões da capital. “O aulão com o Objetivo Mais vem como forma de abranger um público maior de alunos, principalmente aqueles que nunca participaram do evento. Para muitos, uma aula como essa é uma novidade e isso se nota pelo foco que eles estão apresentando durante toda a programação”, relata.

O diretor executivo do Objetivo Mais, Augusto Pellucio, conta que a parceria com a Seduc já existe há 3 anos e tem o foco de capacitar o maior número possível de alunos para o exame. “O Enem veio para democratizar o acesso a uma educação de qualidade para todos e o Objetivo Mais, através dos aulões, possibilita que todos possam competir com igualdade nos níveis de conhecimentos exigidos na prova”, finaliza.

O aulão foi transmitido na página do Objetivo mais e encontra-se disponível para os estudantes que não puderam acompanhar as aulas ao vivo na quinta-feira. Para acessar, basta acessar o link www.facebook.com/ObjetivoMais.

