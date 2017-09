Evento acontece no próximo sábado, às 9h, na escola Flamboyant e envolve toda a comunidade escolar

Uma ação social com prestação de diversos serviços básicos e gratuitos à comunidade nas áreas de saúde, educação, lazer, esporte e assistência social acontece no próximo sábado (9), a partir das 9h, na escola Flamboyant, zona Leste de Porto Velho. O evento marcará o lançamento oficial do projeto educacional Escola Presente, incentivado pela primeira-dama do município de Porto Velho, Ieda Chaves.

Inicialmente o projeto vai funcionar em duas escolas: Flamboyant e escola São Pedro, na zona Norte. Ambas escolhidas por terem tido o último Ideb com pontuação bem abaixo da média. “A meta é promover a participação efetiva da comunidade escolar através de parcerias com os pais e outros segmentos da sociedade, buscando criar novas condições para promoção de uma educação construtiva e justa através de um trabalho coletivo e educativo”, destacou a primeira-dama.

PAIS NA ESCOLA

Desde o início da administração do prefeito dr Hildon Chaves, a primeira-dama Ieda Chaves vem realizando uma série de visitas a diversas escolas do município, onde colheu dados sobre a qualidade do ensino, verificou números do Ideb e, principalmente da participação dos pais nas escolas. “Percebi que os pais precisam estar mais presentes na escola, pois muitos deixam a cargo da instituição, a responsabilidade da educação dos filhos. Porém a escola é apenas o complemento. É preciso resgatar a família dentro da escola. Passar para os pais a continuidade do que os filhos aprenderam na instituição de ensino”, defendeu Ieda Chaves.

METODOLOGIA

O projeto pretende contribuir para o acesso a uma educação complementar extracurricular por meio de oficinas, palestras, campanhas, grupos de trabalho, atendimento em saúde e assistência social. Vai ser executado por meio de um programa de trabalho sistematizado e acompanhado por profissionais e professores.