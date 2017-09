O deputado estadual Cleiton Roque (PSB), através de indicação de emenda parlamentar de sua autoria, destinou recurso no valor de R$ 50 mil para a Feira Regional do Artesanato, realizada pelo governo do estado, através da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer SEJUCEL/PAB em parceria com a prefeitura de Pimenta Bueno.

Wellida Sodre que é coordenadora do PAB em Rondônia (Programa do Artesanato Brasileiro) agradeceu o apoio, “Nós somos o único estado que realiza feiras regionais. Estamos aqui para oferecer o melhor do nosso estado, não fazemos vergonha lá fora, estamos valorizando e mostrando o trabalho dos nossos artesãos. Não é fácil, mas com apoio como este do deputado Cleiton Roque nós estamos conseguindo”.

Marlene Marques que é artesã no município de Porto Velho e estava participando da Feira, agradeceu, “Obrigado pelo apoio deputado Cleiton Roque, pois estão colocando o artesanato de Rondônia no mapa do Brasil”.

O parlamentar esteve no evento acompanhado de sua esposa, prefeita Juliana Roque, “Estou muito feliz por contribuir com este belíssimo evento, sendo realizado em Pimenta Bueno. Parabéns a todos os organizadores, governo do estado, Sejucel, prefeitura, câmara de vereadores, departamento de cultura, nossos artistas, todos que direta ou indiretamente contribuíram”.

Pelo menos onze municípios participaram da Feira Regional do Artesanato, realizada no último final de semana e teve três dias de duração. A feira contou com várias apresentações culturais. O Centro de Atendimento as Pessoas Especiais (Cenape) apresentou dança country e o coral, Os Vencedores. O evento que teve o prestígio do público todos os dias, foi brindado com a final do concurso miss e mister estudantil 2017.

Omégeni Ramos