Mais de 23 bairros já foram atendidos por meio dos mutirões de limpeza que estão transformando a cidade

As equipes de limpeza da Subsecretaria de Serviços Básicos (Semusb) estão a todo vapor e trabalhando nos mais diversos pontos da cidade. Enquanto uma equipe foi para Fortaleza do Abunã, manter a localidade limpa durante o tradicional Festival de Praia do distrito, outras equipes promovem a limpeza na área urbana da capital.

No bairro Agenor de Carvalho, por exemplo, foram iniciados essa semana os serviços de capina, varrição e recolhimento de entulhos e materiais inservíveis que estavam acumulados nos quintais juntando sujeira e servindo de abrigo para bichos e proliferação de doenças.

Segundo o subsecretário da Semusb, Wellem Prestes, o serviço é continuo e vai beneficiar toda a cidade. “Estamos seguindo orientação do prefeito dr Hildon Chaves, para deixar nossa cidade mais limpa. E estamos dobrando esforços para concluir até chegar o período de chuvas. Pois esses materiais inservíveis acabam nas ruas, juntam bichos, entopem as galerias e provocam alagações. Continuamos pedindo a colaboração da população para que não deixe lixo acumulado nos quintais e que se o serviço de coleta não estiver regularizado que denuncie à Semusb. Temos uma comissão de fiscalização do contrato do lixo que está sempre em contato com a população e não temos registrado ocorrências do tipo”, dias ele.

Fonte: Semusb.