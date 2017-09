O parlamentar pediu também a instalação de uma Base de Policiamento Comunitária para realizar trabalhos de prevenção

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB) indicou ao governo do Estado a necessidade de um policiamento ostensivo no Condomínio Orgulho do Madeira, além da instalação de uma Base de Policiamento Comunitário, em Porto Velho.

Segundo o parlamentar, a indicação foi feita para atender a reivindicações populares. “Já ocorreram delitos e até crimes dentro do próprio condomínio. As pessoas que moram por lá não se sentem seguras, pois essas coisas ocorrem com frequência”, afirmou.

Em indicação, o deputado explica que quer a instalação da Base de Policiamento Comunitário para que, dessa forma, a polícia passe a fazer no local um trabalho de prevenção. “A polícia deixará de fazer o trabalho estático reativo, em que só intervém depois que o crime acontece, atuando mais na forma preventiva e evitando que essas coisas aconteçam”.

No documento, Maurão explica também o policiamento ostensivo. “Queremos apenas que a polícia se concentre ali um pouco