O Banco do Povo, ferramenta do Governo do Estado, tem beneficiado microempreendedores do ramo turístico, com empréstimos a juros e taxas abaixo do praticado por outras instituições financeiras.

Acreditando no potencial turístico do estado, o Banco do Povo financia também empreendimentos voltados para o lazer e entretenimento, como foi o caso do Parque Aquático Chácara Dorneles, ótima opção para os moradores de Ariquemes e visitantes da região.

Graças a linha de crédito do Fundo de Apoio e Empreendimento Popular de Ariquemes (Faepar), do Banco do Povo, os proprietários que pretendem tornar o local em um dos pontos turísticos de referência no calendário de Rondônia, passará em breve por uma reestruturação para melhor atender os visitantes.

A chácara possui um restaurante com cardápio variado à base de peixes e outras iguarias, piscinas, tanque artificial para pesca esportiva, tobogã e um atrativo à parte: o bar molhado em que o cliente é servido sem sair da água.

Com a linha de crédito, o empresário pretende construir chalés no morro que fica do outro lado do balneário e ampliar o espaço já existente.

O Parque Aquático Chácara Dorneles fica na rua 57 bairro Jardim, zona sul de Ariquemes. Contato: (69) 99246-3929