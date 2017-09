Equipamentos foram adquiridos graças a emendas do parlamentar que prioriza as famílias do campo

O fortalecimento da agricultura familiar com a melhoria de trabalho de centenas de agricultores do município de Nova Mamoré contemplados com implementos agrícolas é razão de satisfação e de reafirmação de compromisso do deputado Lazinho da Fetagro (PT) para com o setor produtivo nos municípios.

Na sexta-feira (8) e no sábado (9), marcados por extensa agenda em Nova Mamoré, o deputado reuniu-se com produtores rurais de diferentes localidades e associações rurais. Lazinho participou da entrega de equipamentos agrícolas, oriundos de emenda parlamentar de sua autoria, e dialogando com todos e todas acerca do seu mandato, como forma de prestação de contas, mas principalmente ouvindo e acatando os anseios daquelas comunidades.

O deputado participou da entrega de uma grade aradora e uma grade niveladora para a associação Apruspar. Para a comunidade da 8ª Linha do Ribeirão uma grade niveladora. Para a Asproarol foi entregue uma roçadeira manual. Na associação Aspramar 21, sócios foram contemplados com uma grade aradora e duas roçadeiras. A associação Aspro 4 também recebeu uma grade niveladora. Para produtores rurais da associação Grama, no Distrito de Nova Dimensão, foi entregue um caminhão e uma grade niveladora.

Para o deputado, que já beneficiou anteriormente outros produtores rurais e outras associações do município, também com destinação de emenda parlamentar, “entregar equipamentos agrícolas é sempre muito satisfatório”. Reafirmou que “quando são entregues equipamentos como esses, sinto uma imensa satisfação, porque sei que estou auxiliando agricultores como eu, pessoas que realmente precisam disso para produzir alimentos para todos nós, dar uma vida mais digna às suas famílias e fortalecer a agricultura familiar”, disse.

Acompanhou o deputado o vereador André do Sindicato (PT) e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Gelson Carlos, lideranças que reportaram ao deputado estas demandas dos agricultores, agora atendidas.

As autoridades política e sindical e produtores beneficiados agradeceram a presença e o apoio do deputado Lazinho ao município de Nova Mamoré, em especial à agricultura.