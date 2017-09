O deputado Léo Moraes (PTB) requereu à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para que seja solicitado ao Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO) a dilação do prazo para renovação do credenciamento de Centros de Formação de Condutores e Autoescolas pertencentes a 1ª região.

Em requerimento, o deputado pede a extensão do prazo para o dia 30 de outubro, tendo em vista que no Estado não há nenhuma empresa que possua o sistema de simulação virtual, impossibilitando o uso do mesmo pelos alunos. “A ação irá permitir que as empresas tenham mais tempo para se regularizar perante o órgão”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que com a dilação da data, outras empresas também podem fazer o credenciamento junto ao Detran.