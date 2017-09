Após três derrotas em quatro jogos, técnico descarta desespero antes de partida contra o Racing

Depois de três derrotas do Corinthians nas últimas quatro rodadas do Campeonato Brasileiro, o discurso do técnico Fábio Carille é bem claro: crise, desespero e relaxamento são palavras que passam longe do vocabulário alvinegro neste momento.

Às vésperas do jogo contra o Racing, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, Carille pediu calma ao falar sobre o atual momento do Timão. O duelo é válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.