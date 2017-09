Há algumas semanas eu venho escutando cada vez mais sobre um produto milagroso, que age instantaneamente na pele e promove a suavização de marcas de expressão, rugas e diminui o aspecto de inchaço na região das olheiras. Quem realmente sofre com as bolsinhas abaixo dos olhos sabe o quanto é difícil disfarçar isso com maquiagem, né?

Aí, eis que a Jeunesse – uma empresa americana – criou um produto supermoderno, o Instantly Ageless. Em seu site oficial ele é descrito como um “poderoso microcreme anti-rugas que age rapidamente e efetivamente diminui os sinais visíveis do envelhecimento”. Antes de eu explicar como ele funciona, assista a esse vídeo pra você entender a minha surpresa:

Não é incrível o resultado que ele oferece? Nesta quinta (1º/10), a empresa apresentou oficialmente o produto e explicou como funciona. A Anvisa liberou a comercialização aqui no Brasil há cerca de um mês e, por isso, ele só estará disponível para venda a partir do final de outubro e será apresentado em uma caixa com 50 sachês individuais. O preço? Ainda não sabemos, mas lá fora ele é comercializado a partir de 45 dólares, o que equivale hoje a cerca de 180 reais.

O “photoshop em forma de creme” funciona através da argireline, um peptídeo que age na pele através do oxigênio e promove o efeito lifting na hora. Em resumo, o creme desestabiliza uma proteína responsável por contrair os músculos e deixa a pele mais lisa.

A aplicação deve ser feita na pele limpa, antes de passar qualquer tipo de maquiagem ou protetor. Ele tem uma consistência bem grossinha, deve ser aplicado com leves batidinhas na pele e age com o oxigênio, por isso após a aplicação é preciso ventilar a pele. Por ele ser solúvel em água, pessoas que transpiram mais tendem a usufruir menos do produto.

Como tudo o que é bom dura muito pouco, o Ageless não tem nenhuma ação duradoura. Esse mágico efeito age por, no máximo, oito horas. Consegui aqui alguns sachês do produto e nós vamos testar na redação, hoje, ao vivo pelo Periscope. Fica ligada que vai ser incrível!