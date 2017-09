Diante dos compatriotas, brasileiro, que integra a American Top Team, buscará a quarta vitória consecutiva na organização em duelo válido pelo peso-galo

O Ultimate anunciou, na terça-feira, a adição de Pedro Munhoz ao card do UFC São Paulo, marcado para 28 de outubro, no Ginásio do Ibirapuera. O lutador – que é radicado nos Estados Unidos, mas é paulista -, vai enfrentar Rob Font, em duelo válido pelo peso-galo.