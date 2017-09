A proposta é que a cada semana a unidade de recarga esteja em pontos diferentes para maior comodidade dos passageiros

A partir desta segunda-feira(18), o Consórcio SIM passa a oferecer à população que utiliza o transporte coletivo em Porto Velho, a recarga dos cartões digital SIM de forma itinerante. A empresa adaptou um veículo para ofertar o serviço, e vai destinar a unidade a alguns pontos específicos pelo período médio de uma semana.

Inicialmente, o ônibus “SIM Itinerante” vai se concentrar no período de 18 a 23 de setembro, das 8h às 18h (segunda a sexta-feira) e no sábado de 8h às 12h, no terminal de integração, localizado na avenida Euclides da Cunha, no centro de Porto Velho.

“Caso a demanda seja muito grande no terminal, podemos estender o período de parada da unidade e depois destinamos a unidade a pontos movimentados nas regiões mais populosas da cidade”, explica Elizabete Barufaldi, diretora Executiva do Consórcio SIM.

O objetivo da proposta, é descentralizar o atendimento que hoje está concentrado na loja da avenida Carlos Gomes, propiciando ao usuário a possibilidade de recarga de forma mais cômoda.

