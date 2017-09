O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Zona da Mata (SINSEZMAT) esteve em assembleia, na tarde de quarta-feira (13), com os servidores Pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Rolim de Moura. O evento foi realizado para ser discutidos em conjunto pontos como atraso de pagamento e deliberação sobre ações futuras.

De acordo com o presidente do SINSEZMAT, Jose Luiz Alves Felipin , algumas Secretarias estão recebendo dentro do limite da data base, porém a Secretaria de Saúde, vem sempre recebendo com atraso. Acompanhando de perto os problemas, a direção sindical procurou junto a administração municipal informações, sobre a folha de pagamento.

Segundo o Secretario de Fazenda, seria pago somente os PACS(Agentes Comunitários de Saúde) e os servidores do PSF(Programa Saúde da Família).

Já os servidores do hospital municipal a previsão de pagamento seria a partir do dia 20 de setembro, pois não havia recurso suficiente para pagar toda a folha.

Mas o que deixou a categoria mais surpresa é que após o edital ser publicado, a administração adiantou o pagamento, pagou todos os servidores lotados no hospital municipal dia 13, ate então, não tinha recursos para pagar na data base.

Afinal os servidores não é “PRIORIZAÇÃO” para a administração municipal, em compromissos anteriores prometeu que não haveria pagamentos fragmentados, e que em março deste corrente ano a folha de pagamento seria regularizada, mas já estamos no mês de setembro e ainda permanece da mesma forma, hoje a categoria não acredita mais na atual gestão, destaca Felipin.

Durante a reunião a servidora Nilda Nascimento, destacou que os servidores não sofrem apenas com o atraso de pagamento, mas sim também com a falta de condições de trabalho, pois no hospital faltam recursos humano, alimentação precária, falta remédio desde o básico, faltam materiais para executar alguns procedimentos médicos, ressaltou ainda as lutas que a categoria já enfrentou para garantir que seus direitos fossem respeitados , e pediu vamos nos unir ainda mais, porque unidos somos mais fortes.

Felipin ressalta que a folha de pagamento deveria ser feita em dias, além de ser por Lei, assim como manda a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mais especificamente no art. 459, que estabelece o pagamento mensal do salário do trabalhador para ser realizado no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, porém não é exercidas, medidas estão sendo tomadas pelo sindicato todo mês, mas sem sucesso, além da saúde, tem outras secretarias sem receber pagamento ainda.

Os servidores estão decididos entrar em greve caso não seja resolvido a situação, então decidiram marcar uma nova assembleia para o dia 21 de setembro as 18h00minhrs para deliberação sobre ações futuras.

Jose Luiz na oportunidade parabenizou os servidores da Secretaria de Saúde pela presença e disse; “não podemos nos deixar enfraquecer, abrir mão do que já conquistamos, nos não somos culpados pela má gestão, hoje os servidores da SEMUSA precisam se unir, através da união, que se faz a força”.

Fonte: Assessoria/SINSEZMAT