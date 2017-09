O atendimento ao público será amanhã (19) das 14h às 15h

As unidades do Ministério Público Federal em Rondônia (MPF) vão passar por correição ordinária. A atividade é desenvolvida pela Corregedoria do MPF, que é o órgão interno da instituição que fiscaliza as atividades funcionais e a conduta de seus membros.

Haverá atendimento ao público para os cidadãos que queiram fazer sugestões, considerações e reclamações relacionadas ao trabalho das unidades da Capital e do interior (Ji-Paraná, Vilhena e Guajará-Mirim). O horário de atendimento ao público na sede estadual do MPF, em Porto Velho, será das 14h às 15h.

O objetivo da correição ordinária é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros no exercício de suas funções, o cumprimento das obrigações legais e levantar as dificuldades e necessidades das unidades, com objetivo de apresentar sugestões a serem encaminhadas aos órgãos superiores do MPF.

Durante a correição, a comissão formada pelos corregedores Hindemburgo Chateaubriand, Denise Neves Abade e João Francisco Bezerra visitará gabinetes dos procuradores da República e serviços auxiliares. Caso julgue necessário, a comissão poderá inspecionar autos, expedientes e registros documentais ou eletrônicos. Um relatório geral da correição será encaminhado ao Conselho Superior do MPF.