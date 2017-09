O homicídio aconteceu na noite desta segunda-feira (18) em uma residência na Rua Florianópolis, bairro Nova Esperança, zona Norte de Porto Velho. O assessor parlamentar identificado como Clebson Rodrigues dos Santos , 32, foi morto a tiros.

De acordo com informações colhidas no local, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e um deles armado rendeu a família, afirmando que ambos eram policiais . Em seguida, a dupla perguntou por Clebson, os moradores disseram que a vítima estava no banheiro. O suspeito armado foi ao local e efetuou dois tiros no pescoço e seis no tórax do homem.

Os suspeitos fugiram sem deixar rastros. Agentes da Delegacia de Homicídios investigam o crime. A vítima fazia assessoria para o deputado estadual Léo Moraes.