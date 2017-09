O deputado Laerte Gomes (PSDB) expressou, em sessão na terça feira (19), uma preocupação com a monopolização da aquisição leite no âmbito do Estado. Segundo o parlamentar, existe fortes indícios de existência de um cartel entre duas grandes empresas brasileiras em Rondônia.

Laerte afirmou que ao andar pelo Estado tem percebido uma diminuição do setor leiteiro e que, além da falta de políticas públicas para incentivar a produção, haveria um cartel entre as empresas Italac e Tradição, que recolhem a maior parte do leite nas propriedades. “Isso dá um desanimo nos produtores. Essas empresas recolhem, industrializam e acabam fazendo os outros laticínios seguirem os preços que eles normatizam”, destacou.

O parlamentar ressaltou que esse é só um dos problemas para a bacia leiteira. Além da falta de opções para venda, os criadores têm de entregar o que foi produzido e só são informados o quanto irão ganhar cerca de 60 dias depois. “Com outras culturas eles podem discutir o preço e escolher para quem vender. O leite é um produto diferente, eles têm que vender e só depois de 60 dias descobrem quanto irão receber”, especificou.

O deputado fez um levantamento através da Consultoria Scott, uma das mais renomadas no País, onde pôde constatar que Rondônia é o Estado em que os produtores recebem o menor preço no Brasil. “A média do leite comum no País gira em torno de R$ 1,15 e R$ 1,25, segundo a consultoria. No Pará, que é um pouco mais distante dos polos de comércio como São Paulo, o preço recebido é R$ 1,05, enquanto em Rondônia é R$ 0,85”, citou.

Ele ressaltou que ambas as empresas possuem benefícios fiscais e que o dinheiro deveria ser repassado aos produtores, porém não é o que ocorre. “Esses lucros abusivos estão indo para os bolsos dos empresários. Os produtores rurais do Estado estão sendo penalizados”, destacou.

Laerte denunciou, também, o teor do Decreto 21.504, reeditado pelo Governo do Estado para proteger as indústrias de Rondônia que produzem leite longa vida UHT em caixinha e pasteurizado. O parlamentar citou que esse pleito foi apresentado ao Executivo pela Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero), aumentando a carga tributária para o leite que vem de outros Estados.

“Com esse decreto, nas gôndolas dos supermercados houve um acréscimo de R$ 15% a 20% no preço do leite não produzido em Rondônia. O Governo entendia que essa diferença seria repassada aos produtores, mas pelo contrário, está indo para o bolso de empresários, enquanto o consumidor parece não ter direito a usufruir da concorrência”, afirmou o deputado Laerte.

Segundo o parlamentar, essa ação acabou por prejudicar os consumidores, que agora pagam mais pelos produtos vindos de fora, e os criadores de Rondônia ainda não estão recebendo o que lhes é devido. “Já estive com o secretário de Estado da Fazenda solicitando a revogação desse decreto com urgência, para que supermercados e atacadistas possam trazer produtos de fora mais baratos”, detalhou.