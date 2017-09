Presidente da Assembleia será governador em exercício por uma semana

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), assumiu o comando do Governo de Rondônia na manhã deste sábado (23), em solenidade no gabinete da vice-governadoria, no Palácio Rio Madeira. O vice-governador Daniel Pereira (PSB), fez a transmissão de cargo e Maurão será governador em exercício por uma semana.

Ele assume o comando em razão de viagens internacionais do governador Confúcio Moura (PMDB), para a Indonésia; e de Pereira, para o Peru. O senador Valdir Raupp (PMDB), os deputados federais Nilton Capixaba (PTB), Lindomar Garçom (PRB), o deputado estadual Léo Moraes (PTB), o chefe da Casa Civil, Emerson Castro, o suplente de senador, Tomás Correia (PMDB), entre outras autoridades, prestigiaram o ato.

“É um curto período, mas a responsabilidade é enorme. Rondônia atravessa um bom momento econômico, político e administrativo e nesse breve tempo, vamos trabalhar para que nada sofra descontinuidade, para que o Governo siga caminhando normalmente, atendendo ao cidadão”, disse Maurão, após ser empossado.

O governador em exercício declarou ainda que a harmonia entre os poderes permite que haja essa transmissão de cargo de modo natural, sem nenhum sobressalto. “O Governo confia em nosso trabalho e em razão disso, temos o desafio de dar continuidade em uma gestão que tem sido reconhecida fora de Rondônia, por sua eficiência”, completou.

Daniel Pereira informou que estará indo para o Peru tratar de questões econômicas, como o transporte de produtos daquele país através do porto da capital.

“Também estarei em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, para tratar de questões semelhantes. Mas, quero registrar a minha felicidade em repassar o cargo para Maurão, que é um amigo de longa data e que tem conduzido com muita sabedoria e equilíbrio a Assembleia, junto com os demais deputados”, acrescentou.

Castro ressaltou que a posse de Maurão como governador é um reconhecimento do Executivo ao trabalho em sintonia com o Legislativo. “Dividimos o sucesso de nossa gestão com os deputados estaduais, que têm sido parceiros deste Governo. Maurão governador é um sinal de prestígio do Parlamento para toda a sociedade”, completou.

Após ser empossado, Maurão já despachou no gabinete da vice-governadoria, assinando alguns documentos e recebendo os cumprimentos de autoridades, amigos e lideranças.