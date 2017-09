O governador em exercício, Maurão de Carvalho (PMDB), remanejou nesta quarta-feira (27) um perito criminal para Cerejeiras. O policial atenderá cinco municípios, suprindo uma deficiência existente no Cone Sul. Maurão destacou a importância do profissional, citando que o Executivo tem investido muito nas áreas de Segurança, Saúde e Educação..

A decisão foi tomada, após reunião com o prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes (PP), e com vereadores de três municípios, ocorrida na governadoria. Eles agradeceram a Maurão de Carvalho e asseguraram que a população será mais bem atendida, com celeridade nas investigações criminais..

Maurão explicou que, com o apoio da Assembleia Legislativa, o Executivo tem colaborado com as prefeituras, que hoje passam por grandes dificuldades. “É preciso ser municipalista, atendendo sempre que possível os prefeitos e os vereadores. Meu gabinete está sempre aberto aos representantes da comunidade”, acrescentou..

Participaram da reunião os vereadores de Cerejeiras, Zeca Rolista (PTB), Savio Siqueira (PTB) e Gabriel Cândido (PV); de Corumbiara, Valdinei Espíndola (PDT) e José Firmino da Silva (PSB); e Cabixi, Edgar Zolinger (PDT); e de Colorado do Oeste, Evandro Prudente (PDT)..