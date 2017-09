O vereador Renato Cesar Morari em sessão ordinária falou de sua indignação sobre a educação no município.

Uma decisão do executivo municipal juntamente com a secretaria de educação gerou um assunto polêmico, no qual se tratava de uma mudança em meio ao período letivo, em relação ao quadro de horário de atendimento onde, a Escola Menino Jesus emitiu uma nota informando aos pais dos alunos matriculados na instituição e que estudavam em tempo integral que, na próxima semana passaria a atender apenas até às 13:00 horas e que não mais atenderiam as turma de até 02 anos em tempo integral, causando uma revolta nos pais que dependiam desta escola e horário.

O vereador Renato César Morari (PPS) ao tomar conhecimento sobre a mudança da carga horária da Escola Menino Jesus, pediu apoio aos demais vereadores onde juntamente com Vereador Lauro Franciele, rapidamente encaminhou a prefeitura municipal um requerimento solicitando as devidas providências e afirmando que o prazo de uma semana seria pouco para se adequarem/organizarem a este novo horário.

Nesta segunda-feira 25/09 durante a sessão realizada na câmara municipal o vereador Delegado Morari mostrou sua indignação sobre o fato e exigiu que o executivo tomasse uma providência urgente. Em seu discurso o vereador Morari falou dos prejuízos que as crianças iram sofrer com essa interrupção, falou ainda que não aceita tal decisão e que está pronto para lutar pelos direitos dos pais, pois a maioria trabalha fora e precisa da creche para seus filho e com uma decisão deste porte agora no meio do ano prejudicará à todos.

Após a intervenção do vereador juntamente com os colegas vereadores conseguiram manter o horario normalmente em tempo integral na referida escola

Assessoria