Deputado Estadual Léo Moraes esteve presente no Batalhão Rondon, para passagem de Comando do 1º Batalhão de Polícia Militar. O tenente coronel PM Alcântara passou o comando do Batalhão ao major PM Marcos Freire..

Na oportunidade, Léo foi agraciado com a Medalha Mérito Batalhão Rondon. “Sinto-me honrado em receber essa medalha pelos serviços prestados que contribuíram para o desenvolvimento da Polícia Militar de Rondônia. Quero continuar apoiando a PMRO para que juntos possamos melhorar a segurança pública do nosso estado.” Comentou o parlamentar..

Em seu discurso, o Tenente Coronel PM Alcântara relembrou sua trajetória frente ao Batalhão e agradeceu a todos pela dedicação e trabalho. O PM também enfatizou o empenho do deputado estadual Léo Moraes pelas ações em apoio à Polícia Militar, como a luta pela instalação da guarda mirim em todo estado, a reestruturação da Base Comunitária do Bairro Ulisses Guimarães, Zona Leste da capital, entre outras atividades..

“Agradeço e parabenizo a Polícia Militar de Rondônia, que mesmo diante de dificuldades e desafios, tem prestado um excelente trabalho aos rondonienses. Quero agradecer ao tenente coronel PM Alcântara pelo serviço que prestou e desejo ao novo comandante, Major PM Marcos Freire, uma ótima gestão. Vale lembrar que a Polícia Militar não é feita apenas de homens, armas e uniformes, é feita também do coração e dedicação de cada profissional.” Concluiu Léo. .