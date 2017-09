“A agenda proposta pela Escola Municipalista da AROM reúne representantes de 48 cidades rondonienses”.

A melhoria da arrecadação própria dos municípios rondonienses é tema inaugural da agenda proposta pela Escola Municipalista da AROM – Associação Rondoniense de Municípios, através do Seminário Gestão e Incremento das Receitas Municipais, que teve início nesta quarta-feira (27) e vai até o dia 29 de setembro, no Hotel Minuano, em Presidente Médici.

“A intensão é buscar as receitas já previstas na legislação vigente, buscando neste evento informação e capacitação para que os municípios encontrem a sustentabilidade financeira para atender os compromissos da administração pública junto à comunidade”, pontuou o presidente da AROM, Jurandir de Oliveira, durante a abertura oficial do evento.

O encontro contou também com a presença da Superintende Regional da Caixa Econômica Federal, Maria do Carmo Gonçalves da Rocha, representante da instituição financeira, que é parceria do seminário. Entre os 152 participantes credenciados no primeiro dia, prefeitos e servidores representam 48 municípios.

O gerente da área de governos da Caixa, Nildson Ribeiro, falou sobre o PMAT – Programa de Modernização da Administração Tributária, precedendo o renomado palestrante Eudes Sippel, referência em todo país a respeito de questões tributárias com aplicação correta das taxas, impostos e contribuições de melhorias.

“Nossa missão é motivar as equipes, trabalhar a capacitação para melhorar as receitas municipais. Influenciar nas receitas de transferências como IPVA e aproveitar a grande abertura para desenvolver no estado de Rondônia, por exemplo, a aplicabilidade do ITR – Imposto Territorial Rural e compensação financeira da exploração mineral”, explicou o palestrante Eudes.

Para o secretário municipal de fazenda de Ji-Paraná, Luiz Motta, é essencial que os gestores entendam a importância da capacitação continuada. “Trouxemos 16 participante, conteúdo e ministração de excelência”, disse o gestor de finanças considerando que oferecer ferramentas através dos treinamentos aos servidores seja eficaz nos resultados obtidos. A entidade que busca defender continuamente os municípios, estará acompanhando criteriosamente cada um após a capacitação, fomentando suas boas práticas e o conceito aplicado no curso.

(Assessoria)