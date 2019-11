O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), destacou os 42 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Ji-Paraná nesta sexta-feira, 22. Cidadão Honorário daquele município, o parlamentar tem dado sua parcela de contribuição em seus dois mandatos de deputado estadual para levar recursos através de emendas, benfeitorias e obras de infraestrutura.

Laerte foi o responsável ainda na gestão do ex-governador Confúcio Moura pela indicação e gestão da construção da nova ponte em concreto sobre o rio Urupá interligando o Terceiro Distrito aos demais bairros. Na Saúde e Educação, Laerte Gomes garantiu reforma nas escolas, a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no bairro Capelasso e contribuiu para compra da única ambulância equipada com UTI Móvel de Ji-Paraná. Além disso, o representante de Ji-Paraná tem feito várias gestões com o atual Governo para conclusão das obras do Beira Rio Cultural, melhorias no aeroporto José Coleto, entre outras ações. “Em todas as áreas nós temos feito uma firme atuação para garantir mais recursos para a nossa cidade”, disse Laerte Gomes, parabenizando a cidade pelos seus 42 anos.

Comentários

comentários