Recurso será investido na compra de equipamentos para aprimorar a agroindústria familiar de panificação

O presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) anunciou o empenho de R$ 45.913,09, para atender a Associação dos Produtores Rurais da Linha 48 (Asquaoito), localizada no Km 10, no município de Alvorada do Oeste.



O recurso será investido na aquisição de equipamentos para aprimorar a agroindústria familiar de panificação, atividade principal da Asquaoito. De acordo com o presidente da associação, Jeremias Malaquias de Souza, em 2017, a entidade recebeu um veículo, modelo Strada, adquirido através de emenda de autoria do parlamentar.

“O deputado Laerte Gomes sempre foi um parceiro da Asquaoito, temos enorme gratidão por ele e por todas as suas ações em prol da nossa associação”, disse Jeremias.

O presidente Laerte Gomes ressaltou que além da panificação, a Asquaoito atua também no desenvolvimento de projetos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), como o leite, hortifrutigranjeiros, com cursos para formações das pessoas do campo junto com parcerias, entre outras atividades.

“E tenho uma grande satisfação em poder contribuir com essas associações localizadas ao longo do nosso Estado. Sabemos o quanto elas se empenham para alavancar e desenvolver suas produções e tirar do papel, programas que realmente levam benefícios para as famílias do campo”, concluiu Laerte Gomes.



