Em cerimônia realizada na manhã de hoje (19), tomou posse o novo diretor de Crédito do Banco da Amazônia, o economista Roberto Batista Schwartz Martins de Paula, empregado de carreira com 13 anos na Instituição. A diretoria de crédito era ocupada pelo diretor Francimar Maciel, que foi conduzido para a Diretoria Comercial e de Distribuição do Banco (DICOM).

A cerimônia de posse ocorreu no auditório Rio Amazonas, na sede do Banco, em Belém-PA, e contou com a presença do presidente Valdecir Tose, dos diretores de Gestão de Recursos, Luiz Otávio Maciel, e de Controle e Risco, Luis Petrônio Aguiar, do secretário-executivo Alcir Bringel, gerentes executivos e de colaboradores.

Roberto Batista estava à frente da Gerência Executiva de Políticas e Planejamento de Crédito e Cadastro do Banco da Amazônia. Ele possui formação técnica em Contabilidade, graduação em Ciências Econômicas e MBA em Gestão de Negócios Financeiros.

O novo diretor assume em um momento onde há muitos desafios que a instituição precisa avançar no que se refere ao crédito. De acordo com o presidente Valdecir, a expectativa é grande para atingir todo o montante de R$ 9 bilhões disponíveis para 2019 em contratações em toda a Amazônia. “Temos avançado bastante, atingindo recorde de contratações até outubro. Já estamos prestes a atingir R$ 8 bilhões, sempre prezando pela qualidade de crédito, pela boa gestão, por bons resultados, trabalhando para trazer melhorias para o Banco”, comentou.

Segundo ele, o Banco está com vários projetos em andamento para avançar na concessão do crédito. “Vamos fazer agências de crédito compactas, trabalhar com correspondentes bancários, agentes de crédito, com meios digitais como MPO Digital”, comentou. “Tudo com o propósito de acelerar processos e liberar crédito com qualidade”.

De acordo com o presidente Valdecir Tose, Roberto Batista foi nomeado com a manifestação do Ministério da Economia e aprovado pela Casa Civil, analisado e aprovado pelo Comitê de Elegibilidade do Banco da Amazônia. “A posse é um reconhecimento pelo o que ele buscou ao longo da sua carreira, estudando, trabalhando e interagindo com várias áreas. Foi feito um processo seletivo, com entrevistas, não foi apenas uma indicação técnica, o que o credencia mais ainda para o cargo assumido”, informou.

O Diretor Petrônio Aguiar falou que a diretoria executiva é composta por técnicos e que a chegada do novo Diretor dará prosseguimento a esse caminho. “Temos a responsabilidade de continuar trazendo resultados positivos para a sociedade”, destacou o gestor. Em seu discurso, o Diretor Luiz Otávio Maciel ressaltou que a condução de Roberto Schwartz à direção do Banco é resultado da meritocracia. “Na trajetória do Roberto é possível atestar competências, habilidades e resultados práticos para a organização”, disse o diretor, que também falou sobre o fato de que a ida do diretor Francimar Maciel para a DICOM foi acertada, pois “Francimar tem o DNA comercial”.

O novo diretor comercial, Francimar Maciel, relatou sobre os avanços ocorridos na área ao longo dos três anos e meio em que esteve à frente da área. “Implantamos as Centrais de Crédito e de Cadastro e hoje, processos que levavam mais de um mês para serem aprovados, entre a proposta e a deliberação, são feitos atualmente, em média, em três dias”, relatou Francimar Maciel.

O novo diretor empossado, no seu discurso, afirmou que a Diretoria de Crédito é uma área técnica e que o trabalho continuará sendo realizado com técnica e ética. “A nossa relação com o cliente deve ser extremamente ética. Quando exercermos nossas competências técnicas com ética, respeito e transparência, nosso trabalho terá mérito”.

A DICRE é a área responsável pela definição das políticas, metodologia e modelos de crédito, em todas as linhas, origens de recursos e etapas do ciclo de crédito comercial e de fomento do banco. Entre outras atribuições, Roberto Schwartz terá a missão de coordenar a gestão das Centrais de Crédito e de Cadastro da Instituição.

