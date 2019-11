Com o objetivo de arrecadar cesta básica para famílias carentes, o Jeep Clube de Porto Velho promove mais uma edição da Trilha da Solidariedade, que é aberta ao público em geral.

O evento acontece no dia 15 de dezembro, com concentração a partir das 8 horas e largada às 9 horas. Os participantes da trilha seguem em comboio para um bairro da periferia, onde o Grupo Ajudar realiza uma grande ação social. As cestas básicas arrecadadas são entregues aos voluntários que, previamente, cadastraram as famílias que precisam do alimento. Cabe ao Jeep Clube também levar o Papai Noel para a alegria das crianças.

Em seguida, os participantes seguem para estradas vicinais e trilhas abertas pelo linhão de energia, iniciando os desafios off road para jeeps e caminhonetes 4 x 4. Veículos altos com tração 4 x 2 também podem participar. Equipes da organização estarão a postos para ajudar quem tiver dificuldades na trilha.

O encerramento será na sede do Jeep Clube, com música ao vivo e um churrasco de confraternização.

Qualquer pessoa pode participar da Trilha da Solidariedade. A inscrição é a doação de no mínimo uma cesta básica por carro. Nos próximos dias serão divulgados os procedimentos para inscrição.

