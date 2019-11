O Edital pode ser conferido pelos interessados no site www.rondonialeiloes.com.br ou na Superintendência da Policia Rodoviária Federal, em Porto Velho

A Superintendência da Policia Rodoviária Federal (PRF) no Estado de Rondônia publicou, no Diário Oficial da União, o Edital 1/2019 de Leilão de veículos sob custódia do Órgão deixados há mais de 60 dias por seus proprietários nos pátios da PRF, além de veículos acidentados não retirados.

No documento, é prevista a realização de 5 leilões, efetuados na modalidade eletrônica, inclusive com oferecimento de sucata (para aproveitamento de peças) e sucata inservível (de material ferroso). O Edital pode ser conferido pelos interessados no site www.rondonialeiloes.com.br ou na Superintendência da Policia Rodoviária Federal, em Porto Velho (RO), bem como as condições estabelecidas.

Para participar, basta realizar cadastro no site, que habilitará o interessado a dar lances nos veículos. Entre 16 e 18 de dezembro os pátios em todo o Estado serão abertos à visitação, onde os interessados podem verificar visualmente as condições dos veículos.

No primeiro Leilão, os lances começam em 14 de dezembro e terminam em 18 de dezembro. Os veículos começam a ser vendidos com lances no valor de 50% de avaliação de mercado do veículo. A grande maioria dos veículos está em bom estado de conservação e, após licenciados, podem voltar a circular normalmente, uma vez regularizados junto ao DETRAN.

Além disso, foi publicado também Edital 3/2019 notificando os proprietários que têm veículos recolhidos para realizar a retirada. Caso não o façam, estarão, automaticamente, sujeitos à pena de inclusão no processo de oferta pública.

