Recurso será utilizado para recuperação de estradas vicinais

Já está empenhado no Departamento de Estradas de Rodagens (DER) o recurso no valor de R$ 97.953,61 fruto de emenda parlamentar de autoria do presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB). A verba será destinada a Prefeitura de Nova Brasilândia D’Oeste.

De acordo com o presidente, o montante será investido na recuperação de estradas vicinais e atende a uma solicitação do vereador, Reginaldo Gama (PR).

“O vereador nos fez esse pedido para a recuperação do trecho entre a Linha 114 e a Linha 118, no Km 4,5. Com esse benefício será possível o serviço de encascalhamento e a reabertura de quatro quilômetros do travessão”, explicou Laerte Gomes.

Segundo o vereador, “essa é uma estrada onde há mais de 12 anos não passava uma máquina e agora, com o apoio do presidente Laerte Gomes o travessão será reaberto e receberá o encascalhamento”, finalizou a liderança.

