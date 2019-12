A Energisa Rondônia está com um cronograma intenso de obras em todo o estado de Rondônia. De 04 a 10/12, sete municípios receberão obras de melhorias e manutenções, como deslocamento e substituição de postes de rede de média e baixa tensão, construção de manutenção da rede elétrica, limpeza de faixa, substituição de cruzetas, instalação de equipamentos mais modernos e outros serviços.

As obras têm impacto direto na melhoria da qualidade do fornecimento de energia e ampliação do sistema elétrico. O gerente do departamento de construção e manutenção da Energisa Rondônia, Alfredo João de Brito, explica que a maioria das obras é feita com a rede de energia ligada, por equipes de Linha Viva, especializadas neste trabalho, no entanto, quando não é possível, por questões técnicas e de segurança, a Energisa Rondônia faz um desligamento programado para executar as melhorias. “Os desligamentos acontecem em locais pontuais (ruas, bairros e zona rural) para melhorar a rede de distribuição de energia”, explicou.

Para fazer o desligamento, a Energisa Rondônia comunica aos seus clientes onde haverá obras e serviços de manutenção, informando a data e o período que ficará sem energia. Assim, os clientes podem se programar e minimizar os impactos na sua rotina do dia a dia. Esses avisos são realizados por meio de jornais impressos e no site www.energisa.com.br . O cliente também pode consultar os desligamentos programados para a sua região através do 0800 647 0120.

Confira as localidades com desligamento para o período de 04 a 10/12:

Dia 04/12/2019 (Quarta-Feira)

MACHADINHO

Horário: das 13h às 19h.

Local: Linha MA 57

Dia 05/12/2019 (Quinta-Feira)

VALE DO ANARI.

Horário: das 13h às 19h.

Local: Linha C58 Vale Do Anari.

Dia 05/12/2019 (Quinta-Feira)

OURO PRETO D´OESTE

Horário: das 07h às 13h.

Local: bairro Olavo Bilac e Cristo Rei.

Dia 04/12/2019 (Quarta-Feira)

NOVA BRASILÂNDIA

Horário: das 13h às 19h.

Local: entre as Linhas 130 e 138

Dia 04/12/2019 (Quarta-Feira)

TRIUNFO

Horário: das 08h às 13h.

Local: Distrito de Triunfo

Dia 07/12/2019 (Sábado)

JI-PARANÁ

Horário: das 07h às 13h.

Local: Av. Transcontinental, bairro Dois de Abril.

Dia 10/12/2019 (Terça-Feira)

VILHENA

Horário: das 07h às 13h.

Local: Linha da PCH Rio Vermelho.

Dia 10/12/2019 (Terça-Feira)

VILHENA

Horário: das 07h às 13h.

Local: Vitória Da União e Linha 155.

