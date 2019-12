50 policiais civis, militares e PRFs participam da operação nas cidades da região de Ouro Preto, de Ji-Paraná

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, através da delegacia de Ouro Preto do Oeste, com o apoio da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF), desencadeou na manhã desta quarta-feira (4) a operação batizada de Tiphon – Fase II, com a finalidade de dar cumprimento a 19 (dezenove) mandados de prisão e 20 (vinte) mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas suspeitas de estarem envolvidas com o tráfico de drogas na região de Ouro Preto.

Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão em Ouro Preto do Oeste, 3 prisões na cidade de Vale do Paraíso, 1 prisão em Nova União, 2 prisões em Ji-Paraná e 2 prisões em Buritis, os quais foram deferidos pelo Poder Judiciário após a apresentação de provas robustas da participação dos investigados em crimes.

50 policiais civis, militares e PRFs participam da operação nas cidades da região de Ouro Preto, de Ji-Paraná. A maioria dos suspeitos são apontados pela polícia como “boqueiros”, aqueles que revendem drogas diretamente para os usuários, bem como fornecedores de drogas desses “boqueiros”.

“A droga mais comercializada entre os presos na operação é do tipo crack, de alto poder viciante, a qual tem ligação direta com crimes contra o patrimônio, sendo eles furtos e roubos a residências”, pontuou o delegado Niki Alves Locatelli, chefe da operação.

O nome da operação faz referência ao poder que o deus da mitologia grega Tiphon possuía, similar aos efeitos das drogas sobre usuário, interferindo na consciência do inimigo, o tornando incapaz de qualquer reação.

A Polícia Civil afirma que as denúncias da população são fundamentais para o levantamento de “bocas de fumo” e consequente combate ao tráfico, o qual será intensificado em toda a região de Ouro Preto.

