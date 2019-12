O autor do projeto que outorga a homenagem é o presidente do Legislativo, deputado estadual Laerte Gomes

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Walter Waltenberg, receberá, na próxima quinta-feira, 5-12, o Título de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia. A sessão solene acontecerá às 15 horas, no Plenário “Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos”, Palácio Marechal Rondon, da Assembleia Legislativa. O autor do projeto que outorga a homenagem é o presidente do Legislativo, deputado estadual Laerte Gomes.

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, Walter Waltenberg Silva Junior, ocupou vários cargos da cúpula administrativa do Poder Judiciário e desde o início da sua gestão como presidente do TJRO investe na implementação de recursos tecnológicos para dar celeridade e qualidade na prestação dos serviços de Justiça ao cidadão. Encerra o biênio 2018/2019 com o posicionamento inédito do Tribunal de Justiça de Rondônia entre os três melhores tribunais estaduais do País e entre os nove melhores dos 90 tribunais brasileiros, com o Prêmio Diamante de qualidade do CNJ, que avalia o desempenho das instituições conforme critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

