Já são mais de 7.200 inscritos, número que deverá aumentar neste último dia de inscrições

Esta quarta-feira (4) é o último dia para candidatos interessados na contratação emergencial oferecida pela Prefeitura da capital fazer a inscrição ao processo seletivo. Serão contratados médicos, odontólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e outros profissionais.

No último dia 20 de novembro, por determinação do prefeito Hildon Chaves, a Prefeitura publicou edital para contratar emergencialmente profissionais na área de saúde para reforçar o atendimento à população, enquanto é providenciado novo concurso público para contratação de servidor efetivo.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini, a falta de profissionais é devida a exonerações, licenças médicas, readaptações e férias. Por isso a escala de profissionais vem sendo prejudicada com o número reduzido. O problema, contudo, está sendo solucionado com o oferecimento de mudança de férias, plantões extras e agora com a contratação emergencial.

Já contavam mais de 7.200 inscritos até o fim do dia de terça-feira (3), mas esse número ainda pode aumentar com as inscrições de hoje, conforme edital, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na rua General Ozório, 81 – Centro 1 º andar – Sala de Reunião.

O calendário seguirá da seguinte forma: A homologação das inscrições será no dia 6 de dezembro; a divulgação é prevista para o dia 10 do mesmo mês; a entrega de títulos e documentos será no dia 11 de dezembro; o resultado da avaliação dos títulos no dia 13 e a entrega dos recursos contra o resultado no dia 16 também do mesmo mês. A resposta e homologação do resultado final será no dia 18 de dezembro.

