Silvio Santos apareceu em um registro inédito no Instagram, nesta terça-feira (3). A foto do apresentador foi compartilhada na página de Cintia Abravanel, sua filha mais velha. Na imagem, o veterano surgiu sorridente ao lado da esposa, Íris. Para quem não ficou sabendo, ele cancelou as gravações de seu programa esta semana, sem dar justificativas.

Já na próxima semana, o famoso completará 89 anos de vida. Entretanto, ainda não se sabe se ele fará alguma coisa na data especial para celebrar mais um aniversário em frente às câmeras. Segundo a revista “Quem”, Silvio estaria de luto pela morte do amigo, Gugu Liberato. Ele não compareceu ao velório do parceiro, mas teria ficado muito abalado ao receber a notícia.

As ausências do apresentador nas filmagens do SBT têm acontecido com frequência. Recentemente, ele enfrentou uma forte gripe que o afastou dos trabalhos por algumas semanas. Os representantes da emissora, porém, afirmaram que ele está bem de saúde e apenas tem optado por se recuperar ao lado da família. No último “Teleton”, em outubro, o comunicador, que era um dos mais aguardados, não apareceu e mandou as herdeiras, Silvia e Patrícia Abravanel, para ocupar seu lugar.

“Nosso pai não pode estar aqui com a gente hoje. Calma que está tudo bem. Ele está em casa, mas pegou um resfriado muito forte e está sem voz. Ele tentou se recuperar para estar aqui, mas não conseguiu. Está sem voz nos assistindo de casa”, disse a apresentadora do “Bom Dia & Cia”, na ocasião. Apesar disso, Silvio Santos deve retornar ao palco de seu programa dominical até o início do ano que vem, quando as gravações voltarem ao ritmo normal dele. Por enquanto, a prioridade é a saúde.

