Para facilitar o atendimento aos clientes, a Energisa vai levar um mutirão de serviços para os clientes do bairro Tancredo Neves em Porto Velho, no próximo sábado (07/12). Eles poderão solicitar transferência de titularidade, religação, nova ligação, se cadastrar na tarifa social para obter desconto de até 65% na tarifa de energia e ainda negociar débitos. Os mesmos serviços realizados nas agências estarão disponíveis no local, de forma prática e horário diferenciado.

No mesmo dia, cerca de 70 famílias de baixa renda dos bairros Tancredo Neves e Esperança da Comunidade vão ganhar o presente de Natal antecipado. Isso porque elas foram selecionadas para ter suas geladeiras velhas substituídas por novas, mais eficientes e econômicas. O projeto de eficiência energética da Aneel é executado pela Energisa em Rondônia e já substituiu 180 geladeiras e 3.485 lâmpadas de LED durante 2019.

Essa é a quinta da edição do Energisa na Comunidade que já percorreu diversos bairros da capital também oportunizando a negociação de débitos com isenção de juros, multa e correção sobre o valor da dívida.

Serviço

Data: (7/12) – das 8h às 15h.

Local: Escola Estadual Risoleta Neves.

Endereço: Rua Edite Feitosa, n° 8158 – no bairro Tancredo Neves.

