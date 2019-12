Servidores comissionados que receberam a primeira parte em junho e os estatutários que fazem aniversário em dezembro são os contemplados

Conforme calendário elaborado previamente pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração (Semad), atendendo determinação do prefeito Hildon Chaves, a prefeitura de Porto Velho pagará o restante do 13º salário dos servidores municipais no próximo dia 20 de dezembro.

O secretário Alexey da Cunha Oliveira, titular da Semad, explica que o benefício será pago agora em dezembro somente “aos servidores de cargos comissionados que receberam a metade do 13º em junho e os estatutários que fazem aniversário no último mês do ano”.

Os demais servidores do quadro efetivo do Município receberam o pagamento do 13º no mês em que fazem aniversário, conforme programado antecipadamente pela gestão municipal.

Ainda conforme o secretário da Semad, os salários do mês de dezembro também serão pagos na mesma data.

Comentários

comentários