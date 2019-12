As lâmpadas de vapor de mercúrio e sódio dos super postes da Avenida 25 de Agosto, serão substituídas por modernas lâmpadas de LED com mais de 50 mil horas de garantia. A informação foi confirmada pelo prefeito Luiz Ademir Schock, “Luizão do Trento”, na manhã desta quinta-feira, (05/12). As novas luminárias já chegaram no almoxarifado da prefeitura, o projeto é realizado em parceria com a concessionária Energisa, que iniciará o trabalho de substituição nos próximos dias.

De acordo com o Prefeito Luizão, a nova iluminação garantirá mais segurança para todos que utilizam a principal via de acesso do município. “As lâmpadas serão substituídas antes do Natal, deixando nossa principal via iluminada e mais segura no período noturno”, pontuou o prefeito.

