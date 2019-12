Com o objetivo de unir forças e estreitar relações o evento contou com a presença de várias autoridades da capital e do estado de Rondônia

O prefeito Hildon Chaves participou na última quinta-feira (5) do almoço de confraternização da 17ª Brigada de Infantaria de Selva em Porto Velho. Para o prefeito o evento foi muito importante para poder unir, trocar experiências e estreitar laços com a Brigada.

“Estou muito feliz em poder participar desse momento, esse evento vem para estreitar laços e reencontrar amigos que lutam em prol do bem comum, principalmente da 17ª Brigada que tanto nos tem ajudado”, ressaltou o prefeito.

Com o objetivo de unir forças e estreitar relações, o almoço contou com a presença de várias autoridades da capital e do estado de Rondônia.

