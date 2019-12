Promovido como forma de aproximação entre a Louvada e clientes, acontece no próximo dia 12 de dezembro, em Porto Velho, a última edição do HappyLouvada. O evento, que será realizado na fábrica da própria cervejaria, tem o objetivo de celebrar com aquela galera que você respeita.

O happy hour, como todos já conhecem, conta com quatro estilos de chope e, para dar aquela harmonizada, contará com o foodtruck Trailer da Batata, servindo suas delícias na hora. Convide seus amigos do grupo do WhatsApp, traga sua turma e venha se divertir em nosso encontro.

O agito ficará por conta da banda K7, que fará aquele Rock’n Roll de “responsa” e que todo mundo gosta. Para a criançada, será disponibilizado o Espaço Kids, com várias brincadeiras. A entrada e o estacionamento serão por conta da Louvada.

“Temos a oportunidade de expandir a cultura da cerveja artesanal para a galera de Rondônia. O HappyLouvada é um momento de estreitamento entre a fábrica e os clientes, com um ambiente preparado para quem quiser curtir nosso evento”, fala o sócio diretor da Louvada em Porto Velho, Leonardo Czerwinsk.

Serviço:

– HappyLouvada Porto Velho

Data: 12/12

Horário: 17h

Local: Fábrica da Cervejaria Louvada – BR-364, 524, bairro Três Marias (em frente ao Makro).

