Mais de 80 alunos da Associação Agentes Mirins de Vilhena se formaram recentemente pela 29ª turma da entidade, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro) de Vilhena. A reunião contou com a presença do prefeito Eduardo Japonês, militares e vereadores.

Neste ano, a turma formada tinha por nome o “Cabo da Polícia Militar Eleson”, em homenagem ao ex-instrutor da associação, Eleson Câmara. O prefeito Eduardo reconhece e apoia o trabalho da entidade, tanto que em maio deste ano assinou o termo de fomento para beneficiar a associação com R$ 75 mil para atender 230 crianças.

Estiveram presentes no encontro ex-vereador e policial civil Wilson Tabalipa, os policiais militares Cícero Rodrigues da Silva, Jonas Rodrigues, Elias Júlio e o homenageado Eleson Câmara. Também fez parte da mesa a presidente da associação Margareth Martendal, a professora da instituição, Daliane Barichello, e o pastor e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) Genivaldo Santos, dentre outros convidados.

Durante a cerimônia, houve troca de patentes e, por fim, homenagens aos oitenta formandos de 2019, componentes do primeiro e segundo pelotão. O prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês mostrou satisfeito com o trabalho da “Guarda-Mirim” em Vilhena e ressaltou a parceria entre o município e a instituição. “Agradecemos ao apoio que a entidade nos presta em vários eventos, oferecendo os seus melhores alunos para ajudar. É sempre muito bom ver como os alunos da ‘Guarda-Mirim’ são dedicados, com uma ótima média de notas na escola e tendo boa disciplina. O trabalho aqui feito é de formação de caráter para toda a vida, sempre que pudermos através das nossas secretarias vamos colaborar com a instituição”, destacou Eduardo.

As fotos da celebração podem ser acessadas neste link: http://bit.ly/29guardamirim

