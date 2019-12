O Ministério Público do Estado de Rondônia promoveu nesta segunda-feira (09/12), a tradicional Cantata de Natal, no auditório do edifício-sede da Instituição em Porto Velho, com a participação dos Corais Canto Livre, formado por colaboradores do MPRO, e Vozes do Madeira, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Cumprindo seu papel social, a Cantata contou esse ano com a participação do cantor venezuelano Sabdy Rodolfo Gambôa, que hoje integra o Coral de Refugiados de Porto Velho.

No repertório da Cantata, com cerca de 40 minutos de duração, músicas tradicionais de Natal e do cancioneiro popular com mensagens de paz. Em nome do Procurador-Geral de Justiça, Aluildo de Oliveira Leite, o Subprocurador-Geral de Justiça, Osvaldo Luiz de Araujo, ressaltou a satisfação de participar de mais uma apresentação da Cantata de Natal, que já é uma tradição de final de ano do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Osvaldo Luiz de Araujo enfatizou que o ano não é feito só de dias, mas de momentos, atitudes e realizações. “E o Ministério Público também não é só números, mas é feito por pessoas que dedicam grande parte de suas vidas ao trabalho na Instituição. Sem essa dedicação ao trabalho, não conseguiríamos atender a contento o nosso papel de defensor da sociedade”, acentuou o Subprocurador-Geral de Justiça.

Assessoria de Comunicação – ASCOM

