O ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque, é alvo de insatisfação de deputados e senadores que querem substituí-lo no comando da pasta. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Congresso em Foco . O senador Marcos Rogério (DEM-RO) foi apontado ao site como nome para ser ministro por fontes do Senado.

O senador de Rondônia é ligado à área e preside a Comissão de Infraestrutura do Senado. Ele é vice-líder do DEM e próximo do presidente Jair Bolsonaro.

Também é cotado o deputado Fernando Coelho Filho (DEM-PE), que foi ministro da área em 2017 no governo de Michel Temer (MDB), e é filho do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Os congressistas reclamam da falta de proximidade da pasta com o Poder Legislativo, ela é considerada estratégica para a economia. Uma das principais insatisfações é a ANM, onde existe cerca de 200 mil projetos de mineração parados .

Lauriberto Pompeu, CONGRESSO EM FOCO

