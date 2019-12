Sala da superintendência de comunicação terá o nome do grande profissional da imprensa

Uma resolução, de autoria coletiva, iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) denominou como Jornalista Euro Tourinho, a sala da Superintendência de Comunicações da Casa de Leis.

Euro Tourinho morreu no último dia 25 de novembro, aos 97 anos. Dedicou 69 anos ao jornalismo rondoniense como repórter, editor e diretor do Jornal Alto Madeira. “Cada ciclo de desenvolvimento do Estado foi devidamente registrado por Tourinho e sua biografia de vida está intrinsicamente ligada à história do jornalismo rondoniense”, justificou o presidente da Assembleia.

A homenagem in memorian se deve ainda pela vida como destemido pioneiro desse Estado. “Um cidadão exemplar, admirável e que deixou um grande legado a todos os profissionais da imprensa e que vai permanecer para sempre na memória de todos nós”, finaliza Laerte Gomes.

