O evento acontece nesta terça-feira e lembrará o Dia Internacional de Combate à Corrupção

A chefe da Ouvidoria da Assembleia Legislativa, Andrea Farias Lima, participa nesta terça-feira (10), do 1º Encontro Rondoniense de Ouvidorias Públicas na sede do Ministério Público. O evento programado das 8 às 18 horas lembrará o Dia Internacional de Combate à Corrupção e servirá de marco para criação da Rede de Ouvidorias Públicas do Estado de Rondônia.

Andrea representa o Poder Legislativo no encontro, que terá a presença do ouvidor geral da União, Valmir Gomes Dias; ouvidor nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher e Família, Fernando Cesar Pereira Ferreira, além de representantes da Controladoria Geral da União (CGU) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A ouvidora da Assembleia Legislativa destaca a importância do evento para formalizar a criação da rede estadual de Ouvidorias Públicas, interligando a comunicação entre esses organismos para contribuir para o combate à corrupção e garantir a probidade na gestão pública.

