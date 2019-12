Durante visita da presidente da Câmara de Vereadores, Carla Redano, Laerte Gomes confirmou apoio para disponibilizar os cursos da Escola

Na última semana, o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita da presidente da Câmara Municipal de Ariquemes, vereadora Carla Redano (PRB), acompanhada do seu esposo, deputado Alex Redano (PRB).

No encontro, eles conversaram sobre os cursos disponibilizados pela Escola do Legislativo Estadual e do trabalho que Carla Redano vem desenvolvendo, inclusive em Brasília, para que a Câmara Municipal de Ariquemes tenha, também, a sua escola de cursos profissionalizantes, voltados tanto para seus servidores, quanto para a população em geral.

“E enquanto isso não se concretiza, nós fechamos uma parceria com a presidente Carla Redano para que possamos, por intermédio dela e com o apoio da Assembleia Legislativa, disponibilizar os cursos da Escola do Legislativo para o município de Ariquemes através da Câmara de Vereadores”, explicou o presidente Laerte Gomes.

