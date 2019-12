Clientes que têm faturas de energia vencidas há mais de 30 dias podem participar

Fim de ano chegando e muita gente já está se preparando para começar 2020 com o pé direito. Então, nada melhor que colocar as contas em dia. A Energisa Rondônia realiza até 27 de dezembro, uma campanha de negociação de débitos com condições imperdíveis de pagamentos.

São oferecidos descontos no valor total da dívida e ainda o parcelamento em até 60 vezes, dependendo do montante do débito. O gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia, Fernando Tupan, observa que a promoção é válida somente para os clientes de baixa tensão das classes de consumo Residencial, Industrial, Comercial e Rural. “O cliente interessado em usufruir dessa promoção, deve ir até uma agência de atendimento para fazer a negociação e efetuar o pagamento da entrada, afirmou. Outra vantagem é que o parcelamento é feito na própria fatura do cliente, não sendo necessária a utilização de cartão de crédito.

Podem ser negociadas as faturas vencidas há mais de 30 dias, os débitos judiciais e de irregularidades. Outras informações estão disponíveis pelo 0800 647 0120 ou no site www.energisa.com.br

Comentários

comentários