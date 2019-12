​​​​​​​Além dos artistas locais a cantora Paula Mattos foi confirmada para participar da festa

Na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito Hildon Chaves lançou oficialmente a programação especial de reveillon de Porto Velho, onde uma megaestrutura será montada na avenida Farquhar com Sete de Setembro.

“A exemplo do Natal, nós também preparamos para a família portovelhense uma festa de virada de ano aqui nas imediações do Prédio do Relógio, que será memorável, onde será um dia de alegria para celebrar o ano que chega”, disse o prefeito.

A programação acontecerá a partir das 19h do dia 31 e ficará por conta de apresentações de artistas locais e nacionais. O prefeito confirmou a apresentação da cantora sertaneja Paula Mattos, conhecida nacionalmente e dona de vários hits, que possui músicas gravadas por nomes de destaque, entre eles Gustavo lima, Luan Santana, Henrique e Juliano e Marcos e Belutti.

Ainda de acordo com o prefeito a apresentação só foi possível através da deputada federal, Mariana Carvalho e do vereador Maurício Carvalho, por meio de recurso do Ministério da Cultura.

Mas a festa não para por aí, a programação continua recheada de artistas locais que já confirmaram presença na festa, como a cantora Carol Baby, uma grande promessa da música rondoniense, o grupo Kizomba, Edineide e Banda, e Alan Pop.

Queima de Fogos

Um momento especial também está sendo preparado, onde um show pirotécnico que contará com 12 minutos de queima de fogos, iluminará o céu de Porto Velho recebendo o ano de 2020, proporcionando muita emoção para o público.

Segurança

A segurança ficará por conta de um esquema especial para garantir a tranquilidade da festa envolvendo vários órgãos como a Polícia Militar, Defesa Civil, Bombeiros Civis e Semtran.

