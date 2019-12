Primeira unidade da rede no Estado gerou mais de 600 empregos diretos e indiretos. Inauguração será neste sábado, 21 de dezembro

O Assaí Atacadista, rede de atacado de autosserviço que mais cresce no Brasil, avança em seu plano de expansão para o Norte do País e inaugura neste sábado (21), às 9 horas, sua primeira loja em Rondônia, na capital Porto Velho. Com a abertura, a 165ª no País, a marca passa a estar presente em 20 estados, além do Distrito Federal. Para o próximo ano, dando continuidade ao seu plano para a Região, o Assaí já planeja a abertura de sua primeira unidade no Acre, em Rio Branco.

No total, foram investidos R$ 47,8 milhões na construção da loja, que gerou mais de 600 empregos, entre diretos e indiretos. “Estamos muito orgulhosos dessa inauguração, que é um marco importante na história do Assaí. A população de Porto Velho e região passa a contar agora com uma nova opção de compra, com produtos e atendimento de qualidade, além de preços competitivos todos os dias, marcas registradas do Assaí. Temos certeza que iremos contribuir para o crescimento do comércio local e o abastecimento das famílias com essa abertura, repetindo o sucesso da rede em todo o País”, afirma Belmiro Gomes, presidente do Assaí Atacadista.

Para implantação da primeira loja da bandeira em território rondoniense, a empresa realizou uma série de estudos que consideraram a economia local, muito impulsionada pelo crescimento dos setores de comércio, indústria e do agronegócio, em especial a criação de gado de corte e leiteiro.

Quarto maior PIB da região Norte, atrás apenas de Manaus, Belém e Parauapebas – Porto Velho tem uma população estimada em 530 mil habitantes. No último ano, a cidade recebeu mais de 5 mil empresas, com geração de 30 mil novos empregos. Dados da Federação das Indústrias de Rondônia (FIERO), apontam que o Estado possui hoje a maior taxa de ocupação da população economicamente ativa da região Norte (94,6%) e a segunda menor taxa de desemprego do país.

“Porto Velho é um polo importante da região Norte, fundamental para a consolidação da nossa presença na região. Além disso, nossos estudos mostram que o consumidor está cada vez mais em busca de diversidade nos canais de consumo. Somos os parceiros prioritários dos pequenos e médios comerciantes e também dos clientes finais que buscam economia em suas compras mensais. No Assai, todos os públicos encontrarão vantagens e comodidade para fazer suas compras”, destaca Gomes.

A unidade Assaí em Porto Velho possui salão de vendas de 6,2 mil m2, 30 checkouts, incluindo caixas exclusivos para empresas, ar-condicionado, cafeteria, Wi-Fi, 517 vagas de estacionamento e mais de sete mil produtos, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, de bazar, linha automotiva e pet, além de descartáveis e embalagens, de grandes marcas nacionais e importadas.

Outro diferencial do Assaí é a política de dois preços, que atende às necessidades dos diferentes perfis de clientes que frequentam as lojas da rede. Com a política, os clientes podem adquirir desde uma caixa fechada de determinado produto até uma única unidade, sem deixar de aproveitar os preços competitivos que a marca oferece. A rede disponibiliza, ainda, o seu cartão de crédito próprio, o Passaí, que permite a qualquer cliente pagar o preço de atacado, mesmo comprando uma única unidade de um item. O benefício é inédito no segmento de atacado de autosserviço.

Localizada na Rua da Beira, 6.881, a loja funcionará de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h. Serão aceitas diferentes formas de pagamento, como cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro, cheque e vale-alimentação.

Apoio aos pequenos e médios empreendedores – O Assaí Atacadista busca contribuir para o desenvolvimento das regiões em que está presente. Por isso, apoia e promove ações com foco em microempreendedorismo. Destaque para a iniciativa Academia Assaí Bons Negócios (https://www.academiaassai.com.br), que oferece cursos online, gratuitos, de capacitação em vendas, gestão e produção, entre outros temas.

Sustentabilidade – As lojas Assaí são construídas levando em consideração conceitos de ecoeficiência e gestão do impacto ambiental. A unidade em Santarém, por exemplo, conta com iluminação 100% em LED e ilhas de refrigeração e congelados com portas, iniciativas que proporcionam uma experiência de compra mais agradável ao mesmo tempo em que reduzem o consumo de energia elétrica. Além disso, possui fachada de vidro e telhas translúcidas, que também garantem economia de energia. Para os clientes, a loja oferece, ainda, coletores de pilhas e baterias, que garantem o descarte adequado desses produtos, evitando a contaminação do solo.

Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista possui 165 unidades em 20 estados (AL, AM, AP, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SE, SP, TO) e no Distrito Federal. Negócio de atacado do GPA, a rede opera com o formato Cash&Carry, conhecido como atacado de autosserviço, e está em plena expansão. Em 2018, a bandeira inaugurou 18 novas unidades no Brasil e fechou o ano com vendas brutas de R$ 24,9 bilhões, expansão de 24,2% em relação ao ano anterior.

