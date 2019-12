Todas as perguntas foram pesadas com base no seu nível de dificuldade

Nosso teste de QI com 40 perguntas totalmente gratuito usa perguntas construídas com atenção para medir o seu nível de inteligência em diferentes áreas de pensamento. Semelhante às escalas de inteligência padronizadas, o nosso teste de QI divertido foi criado para medir os principais componentes de inteligência e capacidades cognitivas em adultos, observando a nossa compreensão verbal, raciocínio perceptual e memória de trabalho.

Todas as perguntas foram pesadas com base no seu nível de dificuldade, portanto, quão mais difícil a pergunta mais pontos vale. A maioria das pessoas tem um QI entre 85 e 115… é capaz de superar este valor?

