Parlamentar confirmou o empenho que será investido na aquisição e instalação de uma piscina para práticas esportivas

Atendendo indicação de vereadores do Vale do Paraíso, nesta sexta-feira (20), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB) confirmou empenho no valor de R$ 54 mil para o Departamento de Estrada de Rodagens (DER). O recurso será disponibilizado para a prefeitura investir na aquisição e instalação de uma piscina na Associação dos Servidores Públicos do Vale do Paraíso.

De acordo com o presidente, a emenda viabilizada foi em atendimento a indicação do prefeito, Charles Pinheiro (PSDB) e dos vereadores Lourival da 20 (PSD), Nicão Camata (PSD), Toinho do Santa Rosa (PSDB), Gilson Sapim (PEN) e Léo Batista da 199 (PDT).

“A prática esportiva é um instrumento educacional que promove o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e adultos, os capacitando a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas. A saúde do ser humano não implica somente na ausência de doenças, mas na capacidade deste cidadão interagir no meio em que vive, e o esporte, é um grande aliado daqueles que buscam saúde e qualidade de vida”, concluiu o presidente Laerte Gomes.

